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Anti-bourrage
28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)
90 min d'autonomie pour 1 h de charge
Entièrement lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie
Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.
Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
4.6
sur 6
1313
Avis
95%
recommandent ce produit
Infereno
21/09/2023
België
Acheteur vérifié
Impeccable (jusqu'à présent)
En comparaison d'autres marques aux mêmes prix, on voit directement la différence avec un produit qui coupe les cheveux du premier coup et est qualitatif (voir avantages). Juste la crainte de la fragilité de tous les éléments plastiques...
Avantages
Légèreté, efficacité, batterie, ergonomie.
Contre
Fragilité
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Doyen ISC
09/04/2023
België
Acheteur vérifié
Excellent produit efficace et fiable.
C'est le deuxième appareil de ce type que j'achète et la solidité et la fiabilité du premier m'ont incité à reprendre u appareil similaire au premier.
Avantages
Bon rapport qualité prix.
Contre
Pas encore trouvé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable
PINPIM
15/09/2022
België
Acheteur vérifié
TRES FASILLE A UTILISERJE LE RECOMANDE
TRES BON PRODUIT POUR UN PRIX TRES RESONABLE BON ACHAT
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.