ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Utilisation du produit
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Utilisation du produit

Nouveau

Hair ClipperSérie 3000

HC3723/15

4.1

| (490) Avis | 85% recommandent ce produit

Une coupe fiable et efficace

Réalisez des coiffures précises et uniformes pour vous ou vos proches grâce à la tondeuse à cheveux 3000 de Philips, dotée de lames auto-affûtées pour une efficacité durable. Profitez de performances optimales, le tout avec une utilisation filaire.

Voir tous les avantages
Philips OneGrooming #1 Icon

La marque numéro 1 mondiale des soins masculins électriques1

Facile d'utilisation pour une coupe précise

Une coupe fiable et efficace

  • Lames auto-affûtées

  • 9 hauteurs de coupe

  • Technologie anti-bourrage

  • Fonctionnement sur secteur

Prise en main et maîtrise aisées

Prise en main et maîtrise aisées

Conçu pour offrir davantage de confort et de précision pendant la coupe, il vous procure la maîtrise nécessaire pour parfaire votre style.

Obtenez le style souhaité avec précision

Obtenez le style souhaité avec précision

La technologie DualCut de Philips présente un système à double lame qui conserve son efficacité au fil du temps. Elle permet une précision maximale pour une coupe plus fluide et mieux maîtrisée. Conçue pour fonctionner jusqu'à deux fois plus rapidement que les précédents modèles Philips sans technologie DualCut, elle facilite la création de styles parfaitement définis.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

490

Avis

85%

recommandent ce produit

22/10/2021

België

België

Acheteur vérifié

Tondeuse électrique pour cheveux

Coupe facilement tout types de cheveux en quelques passages

Avantages

Coupe très bien

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2020-09-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2020-09-22

28/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

Simple et efficace

Je l’utilise pour les cheveux et le corps. Trois atouts majeurs : - le réglage et simple et précis - le sabot est stable, ne se décroche pas - l’alimentation sur secteur permet une utilisation optimale en continu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2023-07-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2023-07-28

25/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Simple efficace geniale

Super tout simplement......................... .....

Avantages

Rapport qualite prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2022-08-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse à cheveux

Date d'utilisation 2022-08-25

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025. 

  1. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.