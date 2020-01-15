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Arrêté
HC3410/85
Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX Series 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise à chaque fois. Comprend également une tondeuse confort nez-oreilles-sourcils.
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Tondeuse nez-oreilles incluse
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
3.6
sur 6
31
Avis
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Avantages
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Date d'utilisation 2018-01-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Date d'utilisation 2018-01-15
flyingsteve
30/05/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Alles in Ordnung
Der Haarschneider arbeitet leise und akkurat. Es ist gut, dass die kürzeste Schnittlänge(ohne den Aufsatz) wirklich sehr kurz ist, sodass eine gründliche Kurzhaarrasur möglich ist. Das Gerät ist leicht und handlich, zudem hinterlässt es einen soliden Eindruck. Wir sind zufrieden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
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Icke51
05/10/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Schneidet wie der Teufel
Diese Maschine zieht durch,da können andere nur ächzen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.
Par rapport aux précédents modèles Philips
Garantie mondiale de 5 ans - modèle HC3410 uniquement