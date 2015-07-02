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HC3400/15
Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*
La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.6
sur 6
41
Avis
Loulou
02/07/2015
België
Acheteur vérifié
Doet alles wat men er van verwacht
Durf gerust stellen dat dit een van mijn beste aankopen geweest is kwestie van haartrimmer. Stil, snijden zonder probleem en zeer makkelijk regelbaar en zeker als pluspunt, op enkele seconden proper gemaakt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
fati
21/01/2015
Deutschland
Das produkt ist sehr handlich und sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
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Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
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Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025.
Par rapport aux précédents modèles Philips