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Arrêté

Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3400/15

3.6

| (41) Avis

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

La TONDEUSE À CHEVEUX série 3000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames en acier inoxydable et le sabot cheveux réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour.

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Philips OneGrooming #1 Icon

La marque numéro 1 mondiale des soins masculins électriques1

avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et précise

Tondeuse à cheveux série 3000 : coupe deux fois plus vite*

  • Lames en inox

  • 13 hauteurs de coupe

  • Fonctionnement sur secteur

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale après chaque utilisation, et couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques.*

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix sur le sabot réglable offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.

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3.6

sur 6

41

Avis

02/07/2015

België

België

Acheteur vérifié

Doet alles wat men er van verwacht

Durf gerust stellen dat dit een van mijn beste aankopen geweest is kwestie van haartrimmer. Stil, snijden zonder probleem en zeer makkelijk regelbaar en zeker als pluspunt, op enkele seconden proper gemaakt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

21/01/2015

Deutschland

Deutschland

Das produkt ist sehr handlich und sehr gut

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

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23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

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  1. Euromonitor International, volume des ventes au détail, produits de soins électriques composés notamment de rasoirs corporels, de nettoyants visage électriques et d'appareils de soins capillaires, données de 2025. 

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