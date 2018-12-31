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  • Un moyen simple pour maintenir vos baskets propres
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Nettoyeur de baskets

GCA1000/60

2 Récompenses

Un moyen simple pour maintenir vos baskets propres
Le Nettoyeur de baskets Philips est conçu pour offrir un nettoyage simple et efficace des baskets. Sélectionnez la brosse adaptée à vos chaussures, humidifiez-la avec de l'eau et du savon, puis utilisez-la sur vos baskets pour un résultat rapide.
Voir tous les avantages

Comprend trois brosses adaptées à différentes matières

Un moyen simple pour maintenir vos baskets propres

  • 3 têtes de brosse

  • Bleu/jaune

  • 4 piles AA

La brosse rotative nettoie efficacement

La brosse rotative nettoie efficacement

Avec jusqu'à 500 rotations par minute, le Nettoyeur de baskets Philips est efficace.

Utilisation simple en trois étapes

Utilisation simple en trois étapes

Il vous suffit d'humidifier la brosse avec de l'eau et du savon, d'allumer le Nettoyeur de baskets Philips, puis une fois le nettoyage terminé, d'essuyer la chaussure avec un chiffon propre.

Trois brosses pour nettoyer différentes matières

Trois brosses pour nettoyer différentes matières

Vous avez le choix entre l'éponge, la brosse souple ou la brosse dure pour nettoyer en toute sécurité la matière de votre basket.

Spécificités Techniques

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