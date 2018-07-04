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  • Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
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Arrêté

PerfectCare EliteCentrale vapeur

GC9640/60

1
| (1) Avis

2 Récompenses

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
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avec un fer à repasser ultra-léger

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

  • Pression maxi. 7 bars

  • Effet pressing jusqu'à 480 g

  • Réservoir d'eau de 1,8 l

  • Réservoir d'eau amovible

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
2

04/07/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΑΤΜΟ

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron

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