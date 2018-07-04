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Arrêté
GC9640/60
Pression maxi. 7 bars
Effet pressing jusqu'à 480 g
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
ΜΑΙΡΗ
04/07/2018
Ελλάδα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΒΓΑΖΕΙ ΑΤΜΟ
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9642/66 Steam generator iron
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