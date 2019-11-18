Je cherchais une nouvelle centrale vapeur la mienne ayant rendu l'âme. Mes exigences étaient : minimum 6 bars de pression, une semelle pointue à l'avant pour aller dans les coins, ronde à l'arrière pour aller en marche arrière, un effet pressing le plus puissant possible, un fer léger car j'ai vite mal l'épaule en repassant. Le vendeur m'a recommandé ce produit... Et bien, je ne m'y attendais pas mais, il est génial! Pas besoin de remettre le fer sur la centrale pendant le repassage (attention quand même à ne pas le faire tomber de la planche en manipulant le linge), donc plus de douleur à l'épaule! On peut repasser le linge délicat à la vapeur, ce qui n'est pas possible avec une centrale classique car la vapeur ne se met en route que sur les hautes températures du fer! Plus de brûlures avec le tuyau de la vapeur, celle-ci n'y passant pas vu qu'elle est produite directement dans le fer! Des résultats nickel sans rien brûler ni trier! Un détartrage hyper simple, plus besoin de transporter la centrale et de la secouer pour sortir le calcaire! Seul petit bémol, le mode d'emploi du jet super-vapeur : en fait il faut tout simplement faire "double clic" sur la gachette vapeur, la poignée clignote et hop un super jet de vapeur sort. J'ai mis pas mal de temps à comprendre car il était indiqué de presser la gachette 2 fois... sans préciser qu'il faut le faire très vite... La vapeur a tendance à fort mouiller la planche, personnellement cela ne m'ennuie pas car j'ai une planche à repasser active (souffle, aspire et chauffe). Il y a aussi un petit temps mort entre la demande de vapeur et sa sortie, mais on s'y habitue très vite. Enfin bref je suis super contente de ma centrale vapeur :-)