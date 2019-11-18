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Arrêté
Pression de la pompe maxi. 6 bar
Effet pressing jusqu'à 360 g
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice pour un remplissage facile sous le robinet et sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Grâce à la technologie révolutionnaire ProVelocity, nous avons pu créer une centrale vapeur puissante tout en étant bien plus légère que les modèles traditionnels. Elle est plus stable posée sur votre table à repasser et beaucoup plus facile à transporter.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, qu'ils soient en jeans ou en soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Récompenses
4.4
sur 6
443
Avis
91%
recommandent ce produit
mimye
18/11/2019
België
Acheteur vérifié
perfection
Réponds à mes attentes, totalement satisfaite, je vous le recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8715/20 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8715/20 Centrale vapeur
Béné66
17/05/2018
België
de septique à convaincue!
Je cherchais une nouvelle centrale vapeur la mienne ayant rendu l'âme. Mes exigences étaient : minimum 6 bars de pression, une semelle pointue à l'avant pour aller dans les coins, ronde à l'arrière pour aller en marche arrière, un effet pressing le plus puissant possible, un fer léger car j'ai vite mal l'épaule en repassant. Le vendeur m'a recommandé ce produit... Et bien, je ne m'y attendais pas mais, il est génial! Pas besoin de remettre le fer sur la centrale pendant le repassage (attention quand même à ne pas le faire tomber de la planche en manipulant le linge), donc plus de douleur à l'épaule! On peut repasser le linge délicat à la vapeur, ce qui n'est pas possible avec une centrale classique car la vapeur ne se met en route que sur les hautes températures du fer! Plus de brûlures avec le tuyau de la vapeur, celle-ci n'y passant pas vu qu'elle est produite directement dans le fer! Des résultats nickel sans rien brûler ni trier! Un détartrage hyper simple, plus besoin de transporter la centrale et de la secouer pour sortir le calcaire! Seul petit bémol, le mode d'emploi du jet super-vapeur : en fait il faut tout simplement faire "double clic" sur la gachette vapeur, la poignée clignote et hop un super jet de vapeur sort. J'ai mis pas mal de temps à comprendre car il était indiqué de presser la gachette 2 fois... sans préciser qu'il faut le faire très vite... La vapeur a tendance à fort mouiller la planche, personnellement cela ne m'ennuie pas car j'ai une planche à repasser active (souffle, aspire et chauffe). Il y a aussi un petit temps mort entre la demande de vapeur et sa sortie, mais on s'y habitue très vite. Enfin bref je suis super contente de ma centrale vapeur :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8711/20 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
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SandrineP
05/12/2016
België
Parfait en tout !!
J'ai eu le plaisir de tester cette magnifique centrale vapeur !! Beaucoup moins encombrante qu'une centrale vapeur habituelle (de ce que j'ai pu comparer en magasin car c'est une innovation pour moi) et très design !! La couleur me plait beaucoup, même si ce n'est pas ca qui aide au repassage. Le fer est léger, ce qui me permet de repasser sur une table à ma hauteur sans me faire mal au dos ou aux cervicales à cause de la tête baissée un bon moment (le temps de repasser 2 panières de linge, en fait). La semelle glisse impeccablement bien sûr toute matière. Le réservoir est d'une bonne capacité, pas obligée de recharger une fois, puis deux, etc... Je n'y trouve que des avantages !! Ce qui était corvée devient presque plaisir. À 5 personnes à la maison, je suis vraiment satisfaite d'avoir cette aide si précieuse. Chose étonnante, c'est la vapeur qui sort même à basse température. C'est un appareil ++++++ Je recommande !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8715/20 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Performer GC8715/20 Centrale vapeur