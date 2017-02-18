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Arrêté
Jusqu'à 6,2 bars de pression
Effet pressing 330 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 2,5 l
Repassez au milieu de votre famille ou en regardant la télévision sans être dérangé par le bruit de la vapeur. La technologie Silence permet une production de vapeur puissante et silencieuse. Votre centrale vapeur est équipée de filtres vapeur silencieux qui réduisent le bruit de la production de vapeur, ainsi que d'une plate-forme absorbant le son de la pompe située dans la base.
Vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun tissu repassable ne brûle. Technologie révolutionnaire avec 1) Processeur Smart Control qui contrôle la température de la semelle avec précision. Vous n'avez plus besoin de régler la température. 2) Chambre cyclonique puissante qui produit une vapeur puissante et constante, pour un repassage plus facile et rapide.
Une production durable de vapeur : la fonction exclusive Easy De-Calc de Philips est idéale pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Votre fer vous indique quand recourir à cette fonction au moyen d'un voyant et d'un signal sonore. Attendez impérativement que l'appareil soit froid, puis ouvrez le bouton Easy De-Calc et recueillez l'eau sale contenant des résidus de calcaire dans une tasse.
Récompenses
4.3
sur 6
26
Avis
92%
recommandent ce produit
S639amazone
18/02/2017
France
Acheteur vérifié
Super Centrale vapeur GC8651/10 !
Qu’il est agréable de pouvoir repasser avec cette centrale vapeur : sa puissance, sa maniabilité et sa reconnaissance des tissus lui donne une avance incontestable sur ses concurrentes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Centrale vapeur
Oui, je recommande ce produit
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Greguy
13/02/2017
France
Très bien
réglage automatique suivant le type de vêtement très performant, le fer est assez léger, grand réservoir, bonne glisse, logement pratique pour ranger le cordon. Son seul défaut est le bruit de la pompe. Elle ne mérite pas son nom "aqua silence" car fait autant de bruit qu'une centrale classique mais mis à part ça c'est un excellent produit
Oui, je recommande ce produit
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lorinoue
04/10/2015
France
super
super produit simple d'utilisation très pratique avec le réservoir ou on peut remplir l'eau a tout moment.
Oui, je recommande ce produit
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Dans la catégorie des centrales vapeur haute pression à autonomie illimitée