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Arrêté

PerfectCare AquaCentrale vapeur

GC8641/30

4.8
| (26) Avis | 96% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage ultra-rapide
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage ultra-rapide

  • 5 bar

  • Effet pressing 290 g

  • Système de verrouillage

  • Réservoir fixe 2,5 l

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.

Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment

Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment

Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.

La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Grâce à la technologie innovante OptimalTEMP de Philips, aucun tissu repassable ne brûle. Inutile de replacer le fer sur la base lorsque vous repassez. Vous pouvez poser la semelle chaude directement sur les vêtements ou sur la housse en coton de la table à repasser, et ce sans accessoire supplémentaire. Il n'endommagera ni vos vêtements repassables, ni la table. Ainsi, le repassage est plus simple et sollicite moins les poignets.

Spécificités Techniques

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4.8

sur 6

26

Avis

96%

recommandent ce produit

2
1

20/09/2014

België

België

Rapide et facile d'utilisation avec le réglage de t° automatique

La première fois que je repasse avec une centrale vapeur... Un peu surprise du bruit au début. Mais au final, repassage plus rapide qu'avec mon "ancien" fer vapeur, plus maniable (car plus léger) mais avec assez de poids sur les vêtements qd même. Je l'ai essayé sur des vêtements déjà secs depuis plusieurs jours, et... résultat impeccable! Aucune difficulté pour les défroisser. Pas de réglage de t° préliminaire et pas de soucis pour les vêtement délicats. Arrêt automatique pratique. Assez grande capacité pour ne pas devoir recharger la base trop souvent. Petit bémol: le réservoir n'est pas amovible pour le remplissage... Sinon, rien à dire!

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Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua GC8641/30 Centrale vapeur

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19/09/2014

België

België

Super investissement

J’avais un fer à repasser Philips à vapeur 4 bars depuis quelques années, j’ai l’opportunité d’essayer le nouveau Fer PerfectCare Aqua GC8641/30, quelle différence !!! Il est plus léger fini de trier par type de textile pour repasser, le fer est « intelligent », il adapte sa température et dose la vapeur en « reconnaissant » les fibres des différents tissus. Il est d’une simplicité d’utilisation, on peut parler, converser sans devoir faire attention aux différents réglages suivants les tissus. Il est FORMIDABLE sur tous les tissus avec une grande réserve d’eau et une puissance de vapeur de 5,4 bars, ce qui est génial notamment lorsqu’on repasse du lin. Je vais l’essayer pour défroisser un costume dans quelques jours mais j’ai confiance !

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17/09/2014

België

België

trop cool, ne sais plus m'en passer

leger, maniable, facile d'utilisation, performant... j'ai son design et ma fille (5ans) la lumiere bleu du fer quand il est sous tension. cuve d'eau enorme, plus besoin de faire des aller-retours au robinet. il faut un leger temps d'adaptation tellement il est lèger mais après gain de temps et pour certains vétements plus besoin de les retourner, on repasse un côté et l'autre est nickel, repassé en même temps. plus besoin de repasser les impressions à l'envers, ça ne colleplus sur la semelle... je conseille les yeux fermés

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