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Arrêté
GC8030
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.
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