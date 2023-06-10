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Arrêté
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur compacte Philips PerfectCare vous permet de repasser vos vêtements plus rapidement, grâce à une vapeur continue puissante. La technologie OptimalTEMP vous évite de régler manuellement la température selon le vêtement. Un design compact et léger, pour un appareil facile à ranger.
Pression de la pompe maxi. 5,3 bars
Jusqu'à 280 g d'effet pressing
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Récompenses
4.4
sur 6
676
Avis
87%
recommandent ce produit
Lolamimi1
10/06/2023
België
Acheteur vérifié
Très satisfaite
Très contente de mon achat. Chauffe très vite. Plus besoin de régler la température. Il faut juste s'habituer à ce que la vapeur met quelques secondes à sortir lorsqu'on appuie sur la gachette. Assez légère, pratique au rangement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7844/20
Pastu65
29/09/2021
België
Acheteur vérifié
Beau et facile
Je le trouve beau et plus besoin de choisie la matière du tissu.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7846/80
Oui, je recommande ce produit
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Thecha
12/05/2021
België
Acheteur vérifié
Produits très intéressants
Très bon produit très bonne marque Entièrement contente de mon achat On repasse avec beaucoup de facilité et plus besoin de régler la température un gain de temps appréciable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7840/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact GC7840/20
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec le mode ÉCO par rapport au mode Turbo, sur la base du document IEC 60311
Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips