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Arrêté
GC7703/20
Un repassage rapide et pratique
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
Pression de pompe maxi. 5 bars
Effet pressing 200 g
Système de verrouillage
Réservoir amovible 2,2 l
Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.
Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un système de verrouillage. Vous pouvez verrouiller votre fer en toute sécurité sur la base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la semelle chaude. Cela vous permet également de transporter facilement la centrale vapeur.
Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du robinet. Si le réservoir est vide en cours de repassage, vous pouvez le remplir facilement sans attendre et sans éteindre l'appareil.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
3.9
sur 6
164
Avis
Valentine shmit
23/03/2021
België
Acheteur vérifié
Ce produit est très facile de manipulation.
Il faut vraiment être maladroite pour rater son ramassage. Le détartrage est des plus simple avec un rappel automatique. Le fer est léger et la vapeur bien adaptée suivant le tissu à repasser. Facile de rangement, que de bonnes notes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur FastCare GC7715/80
Oui, je recommande ce produit
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Doris
05/12/2016
België
Génial
Génial !!, et oui, je repassais encore avec un simple fer à repasser ....quel changement et quel facilité !!! ahh, que çà va vite, quel plaisir ! fer hyperléger ! avec une éfficacité !! je suis "fan" :-)
Oui, je recommande ce produit
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khey
02/12/2016
België
Je l'ai adoptée
Je suis très satisfaite de l'acquisition de la centrale Fast care de Philips. Premièrement avant même de l'avoir utilisée, j'ai été satisfaite de son design et plus particulièrement de sa couleur. Elle montre très rapidement en température et surtout son réservoir est d'une grande capacité, ce qui me permet de faire tout mon repassage sans devoir remplir à nouveau. Je trouve qu'elle glisse très bien sur n'importe quelle matière mais je l'apprécie particulièrement pour repasser les Jeans de la famille et on en a un paquet. Superbe idée: le verrouillage qui me permet de la transporter en toute sécurité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur FastCare GC7715/80
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