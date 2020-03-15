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Arrêté
GC7051/30
Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.
Pression de la pompe maxi. 5,5 bar
Effet pressing jusqu'à 230 g
Réservoir d'eau de 2 l
Design compact
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
4.3
sur 6
4
Avis
8marta9
15/03/2020
Italia
Acheteur vérifié
stirare non è più un incubo
Da quando ho acquistato questo ferro da stiro ho dimezzato il tempo di stiratura. La modalità ECO è più che sufficiente per la maggior parte dei tessuti e con quella BASE vengono perfette anche camicie e lenzuola. ottimo prodotto!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Oui, je recommande ce produit
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Gially74Philips
06/08/2018
Italia
Ottimo Prodotto
La Philips nasce come casa costruttrice di prodotti ben diversi dal ferro da Stiro, La sua storia la dobbiamo soprattutto alle televisioni e videoregistratori ma questo prodotto ha raggiunto il top.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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MMadd64
01/05/2018
Italia
à un buon prodotto
almeno per adesso lo trovo un buon prodotto potente, facile da usare e sono contenta dell'acquisto cosa dire di più lo consiglio.
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed