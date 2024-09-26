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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Arrêté

PerfectCare Compact EssentialCentrale vapeur

GC6815/20

4.4

| (131) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

Une production puissante et continue de vapeur permet un repassage plus rapide qu'avec un simple fer vapeur. Et grâce à la technologie OptimalTEMP, il n'est pas nécessaire de régler la température ou la vapeur. Compact et léger pour un rangement facile.

Voir tous les avantages

Aucun risque de brûlure*

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe 6 bars max.

  • Effet pressing jusqu'à 360 g

  • Réservoir fixe 1,3 l

  • Design compact

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous pouvez repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure

Aucun risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

131

Avis

89%

recommandent ce produit

26/09/2024

France

France

Super produit

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Centrale vapeur légère et très pratique, la température se règle toute seule c'est génial. Moi qui n'aime pas trop repasser cela est un plaisir . La vapeur est puissante il ne reste aucun plis. Ne prends pas de place pour le rangement. Je recommande ce produit.

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-18

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-18

23/09/2024

France

France

Centrale vapeur dernier cri au top

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Merci influenster et philips.france pour cette superbe centrale vapeur Perfect Care Compact Essential. Le petit plus de cette centrale et qu'il n'y a plus besoin de régler la température ni de trier le linge,grâce à la technologie Optimal Temp,je peux repasser tous les types de tissu sans devoir changer à chaque fois la température ce qui est l'idéal surtout lorsque l'on a beaucoup de linge différent et délicats. Grâce à la technologie Compact Pro Velocity,elle offre un débit de vapeur continu qui pénétre en profondeur pour éliminer facilement les faux plis,il permet à l'appareil d'être plus compact et léger par rapport à d'autre centrale vapeur traditionnelle. Son design est pas mal ,j'aime sa couleur,la semelle est assez large et le débit très puissant. 1er repassage au top,j'ai préféré mettre de l'eau déminéralisée, car ici eau très calcaire. Le top du top de ne plus régler la température juste repasser à l'envers pour les imprimés.

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-16

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-16

20/09/2024

France

France

J'adore

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] J'ai eu la chance de recevoir cet centrale vapeur de la part de influenster et je suis très contente.elle est de très bonne qualité, avec un très beau Design. très pratique et simple d'utilisation. Le repassage devient facile et rapide.car elle est performante.De plus le produit n'est pas encombrant ce qui rend le rangement facile. Franchement je recommande ce produit.

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-17

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Compact Essential GC6815/20

Date of Use 2024-09-17

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  1. Sur tous les tissus repassables

  2. Par rapport au fer vapeur Philips PowerLife

  3. Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie selon la norme IEC 603311, par rapport au FastCare Compact à la température maximale