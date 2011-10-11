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Arrêté
Système de verrouillage du fer
ÉCO
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée en biais favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. De plus, le fer est léger (1,2 kg) pour un repassage plus facile et confortable.
Récompenses
4.6
sur 6
8
Avis
100%
recommandent ce produit
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Oui, je recommande ce produit
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sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
Oui, je recommande ce produit
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macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
Oui, je recommande ce produit
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