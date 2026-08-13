Simple, rapide, efficace

Le modèle 6310 a été spécialement étudié pour réduire le temps de repassage. La combinaison d'un débit vapeur continu jusqu'à 85 g/min et d'une pression de 3,5 bar maximum assure une pénétration de la vapeur au cœur des fibres pour un repassage très rapide et soigné, même sur les tissus difficiles.