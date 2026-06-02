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  • Zéro plis, en un tour de main
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Fer et défroisseur hybrideOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Avis
Zéro plis, en un tour de main
Le fer/défroisseur hybride OneTurn de Philips offre des performances puissantes et précises avec un confort ultime - pas de planche, pas d'attente, pas de fuites*. Profitez d’un résultat net et repassé deux fois plus rapidement, avec une seule solution élégante et facile à utiliser.**
Voir tous les avantages

Technologie innovante : résultats parfaits, 2 fois plus rapide**

Zéro plis, en un tour de main

  • Un confort ultime : prêt à l’emploi immédiatement, sans prise de tête.

  • Un résultat net et repassé, 50 % plus léger**

  • Un tour, 2 fonctions, liberté illimitée

  • Tête pivotante pour précision ou rapidité - votre tissu, votre choix

  • Design compact et élégant : s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs

Prêt à l'emploi en quelques secondes : pas de planche, pas d'attente, pas de désordre.

Prêt à l'emploi en quelques secondes : pas de planche, pas d'attente, pas de désordre.

Suffisamment puissant pour des séances de repassage complètes, mais prêt en quelques secondes pour une retouche de dernière minute, le OneTurn compact de Philips rend l'entretien des vêtements sans effort. Pas d'installation, pas d'attente : des résultats impeccables et sans faux plis quand vous en avez besoin. Avec sa planche à repasser souple, le OneTurn transforme n'importe quelle surface en station de repassage, vous offrant des résultats structurés sans les contraintes d'une planche traditionnelle. Votre espace, vos règles.

Résultats dignes d'un fer, sans l'encombrement

Résultats dignes d'un fer, sans l'encombrement

Profitez de toute la puissance d'un repassage sans l'encombrement d'un fer à repasser traditionnel. Notre technologie innovante délivre une vapeur puissante et constante sans fuites garanties* pour des résultats impeccables sur tous les tissus - des soies délicates aux cotons structurés.

Du fer au défroisseur d'un simple geste

Du fer au défroisseur d'un simple geste

Repassage impeccable et défroissage en douceur dans un seul appareil léger. Passez facilement du repassage horizontal pour les vêtements structurés au défroissage vertical pour les tissus délicats d'un simple geste. Le débit de vapeur constant (45 g/min) quel que soit l'angle garantit des résultats parfaits.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2

Avis

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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  1. Pour un usage domestique normal. Un entretien régulier est essentiel pour des performances optimales ; un rinçage périodique est requis.

  2. Comparé aux fers vapeur Philips avec un poids moyen de 2 kg et un temps de chauffe d’environ 2 minutes.

  3. Il est recommandé d’utiliser la fonction de rinçage une fois par mois afin de maintenir de bonnes performances vapeur. Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, utilisez la fonction plus fréquemment.

  4. Basé sur le débit de vapeur, comparé au fer vapeur Philips (DST6120) en mode par défaut

  5. 1800 W à 240 V

  6. Utilisez uniquement la planche souple sur une surface plane, résistante à la chaleur et à la vapeur. La vapeur peut endommager ou décolorer certains matériaux ou meubles