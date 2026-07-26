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GC213/10
Un confort ultime : prêt à l’emploi immédiatement, sans prise de tête.
Un résultat net et repassé, 50 % plus léger**
Un seul geste, 2 fonctions, liberté illimitée
Tête rotative pour plus de précision ou de rapidité - votre tissu, votre choix
Design compact et élégant : s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs
Assez puissant pour des séances de repassage complètes et prêt en quelques secondes pour une retouche de dernière minute, le compact OneTurn de Philips rend l'entretien des vêtements simple et rapide. Pas d'installation, pas d'attente, juste des résultats impeccables et sans faux plis quand vous en avez besoin. Conçu pour la rapidité et la flexibilité, il est livré avec un tapis StyleMat pratique qui vous permet de repasser ou de défroisser n'importe où, sur une table, un lit ou un plan de travail, tout en protégeant les surfaces. ******
Profitez de toute la puissance d'un repassage sans l'encombrement d'un fer à repasser traditionnel. Notre technologie innovante offre une vapeur puissante et constante sans fuites garanties* pour des résultats impeccables sur tous les tissus - des soies délicates aux cotons structurés.
Un repassage impeccable et un défroissage en douceur dans un seul appareil léger. Passez facilement du repassage horizontal pour les vêtements structurés au défroissage vertical pour les tissus délicats d'un simple geste. Le débit de vapeur constant (45 g/min) sous tous les angles garantit des résultats parfaits.
4.8
sur 6
5
Avis
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
Partie de promotion
Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
Partie de promotion
Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
Partie de promotion
Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Cet avis concerne le produit 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
Pour un usage domestique normal. Un entretien régulier est essentiel pour des performances optimales ; un rinçage périodique est requis.
Comparé aux fers vapeur Philips avec un poids moyen de 2 kg et un temps de chauffe d’environ 2 minutes.
Il est recommandé d’utiliser la fonction de rinçage une fois par mois afin de maintenir de bonnes performances vapeur. Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, utilisez la fonction plus fréquemment.
Sur la base du débit vapeur, par rapport au fer vapeur Philips (DST6120) en mode par défaut
1800 W à 240 V
Utilisez le tapis de repassage uniquement sur une surface plane, résistante à la chaleur et à la vapeur. La vapeur peut endommager ou décolorer certains matériaux ou meubles