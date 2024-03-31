Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Repassage
Toutes les séries
WardrobeCare Cartouches anticalcaires
Arrêté
Assistance
GC019/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Le Soin du Linge Philips est équipé d'un système Anti-calc DualProtect qui élimine 99 % du calcaire de votre appareil. Les cartouches anticalcaires déminéralisent l'eau, protégeant votre système du calcaire à 99 %.
Série 500Rasoir anti-bouloche
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider