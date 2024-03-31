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WardrobeCare Cartouches anticalcaires

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Le Soin du Linge Philips est équipé d'un système Anti-calc DualProtect qui élimine 99 % du calcaire de votre appareil. Les cartouches anticalcaires déminéralisent l'eau, protégeant votre système du calcaire à 99 %.

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  • 31 March 2024

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