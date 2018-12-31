ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Cartouches anticalcaires pour tous les modèles Soin du Linge
  • Cartouches anticalcaires pour tous les modèles Soin du Linge

Arrêté

WardrobeCareCartouches anticalcaires

GC019/00

1 récompense

Cartouches anticalcaires pour tous les modèles Soin du Linge
Le Soin du Linge Philips est équipé d'un système Anti-calc DualProtect qui élimine 99 % du calcaire de votre appareil. Les cartouches anticalcaires déminéralisent l'eau, protégeant votre système du calcaire à 99 %.
Voir tous les avantages

Protégez votre produit Soin du Linge du calcaire

Cartouches anticalcaires pour tous les modèles Soin du Linge

Les cartouches anticalcaires éliminent 99 % du calcaire de votre appareil

Le système anticalcaire DualProtect vous indique à quel moment changer la cartouche

Le système anticalcaire DualProtect vous indique à quel moment changer la cartouche

Les versions plus récentes du Soin du Linge sont équipées du système Anti-calc DualProtect, qui vous indique à quel moment vous devez remplacer la cartouche de manière à protéger votre système du calcaire à 99 %.

Cartouche facile à remplacer

Cartouche facile à remplacer

Les cartouches anticalcaires doivent être remplacées tous les 3 à 7 mois, selon la dureté de l'eau. Lorsque les granules de la cartouche ont complètement changé de couleur (de bleu à marron), il est temps de la remplacer.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.