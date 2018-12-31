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Arrêté
GC019/00
Les versions plus récentes du Soin du Linge sont équipées du système Anti-calc DualProtect, qui vous indique à quel moment vous devez remplacer la cartouche de manière à protéger votre système du calcaire à 99 %.
Les cartouches anticalcaires doivent être remplacées tous les 3 à 7 mois, selon la dureté de l'eau. Lorsque les granules de la cartouche ont complètement changé de couleur (de bleu à marron), il est temps de la remplacer.
Récompenses
Notation globale