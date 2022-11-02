ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Clé USB

FM64FD180D/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Plug-and-play pour une utilisation facile

Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

Voir tous les avantages

Échange de fichiers en un clin d'œil !

Plug-and-play pour une utilisation facile

  • 64 Go

  • Star Edition 2.0

  • Lot de 2

Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

Un capuchon de protection intégré bien pratique

Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

Ouverture facile et emballage pratique

Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 293.6 kB
  • 24 August 2026

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.