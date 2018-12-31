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        Clé USB

        FM64FD05E/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips VIVID Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 64 Go

        • Vivid Edition 2.0

        • Lot de 3

        Jusqu'à 64 Go de capacité de stockage pour des fichiers de données volumineux

        Une capacité de 64 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

        Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

        Spécificités Techniques

        Manuels et documentation

        Feuillets commerciaux locaux

        • PDF fichier, 151.5 kB
        • 24 August 2026

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