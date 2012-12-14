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Arrêté
4 sacs
Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant à peine 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.
Le sac Philips S-bag® anti-allergie a reçu le label de qualité de l'ECARF. Ce label témoigne du niveau élevé de filtration qu'apporte ce sac pour aspirateur. Le label de qualité ECARF a été créé pour aider les personnes allergiques à sélectionner des produits et des services appropriés.
4.7
sur 6
12
Avis
92%
recommandent ce produit
Jacqueline
14/12/2012
België
Acheteur vérifié
Vlugge en correcte levering zijn voor mij uiterst belangrijk
Een vlugge en correcte levering is voor mij uiterst belangrijk Met het gebruik van de originele stofzuig zakken ben ik zeker van jaren lang plezier te hebbben van mijn philips stofzuiger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Oui, je recommande ce produit
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I.N.
16/11/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Oui, je recommande ce produit
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Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Oui, je recommande ce produit
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