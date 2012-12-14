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Arrêté

s-bagSacs pour aspirateur

FC8022/03

4.7
| (12) Avis | 92% recommandent ce produit
Probablement le sac le plus vendu au monde
Le S-bag® est un sac universel compatible avec tous les aspirateurs avec sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Lorsque vous achetez des sacs de rechange, recherchez le logo S-bag®. L'utilisation d'autres sacs pourrait endommager votre aspirateur.
Voir tous les avantages

Performances prolongées, filtration améliorée

Probablement le sac le plus vendu au monde

  • 4 sacs

Une norme universelle pour un choix facile

Une norme universelle pour un choix facile

Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.

Anti-allergie, idéal pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme

Anti-allergie, idéal pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme

Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant à peine 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.

Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

Le sac Philips S-bag® anti-allergie a reçu le label de qualité de l'ECARF. Ce label témoigne du niveau élevé de filtration qu'apporte ce sac pour aspirateur. Le label de qualité ECARF a été créé pour aider les personnes allergiques à sélectionner des produits et des services appropriés.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

12

Avis

92%

recommandent ce produit

3
1

14/12/2012

België

België

Acheteur vérifié

Vlugge en correcte levering zijn voor mij uiterst belangrijk

Een vlugge en correcte levering is voor mij uiterst belangrijk Met het gebruik van de originele stofzuig zakken ben ik zeker van jaren lang plezier te hebbben van mijn philips stofzuiger.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

16/11/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr guter Staubsaugerbeutel!

Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

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