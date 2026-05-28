ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Kit d'accessoires

Arrêté

Assistance

Kit d'accessoires

FC8016/01

Kit d'accessoires

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Changez ce produit afin de maintenir une performance parfaite sur les surfaces fragiles telles que les parquets, pour un nettoyage optimal tous les jours.

  • PDF fichier
  • 28 May 2026

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider