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  • Changez-le pour d'excellentes performances sur surfaces fragiles
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Arrêté

Kit d'accessoires

FC8016/01

Changez-le pour d'excellentes performances sur surfaces fragiles
Changez ce produit afin de maintenir une performance parfaite sur les surfaces fragiles telles que les parquets, pour un nettoyage optimal tous les jours.
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PowerPro Aqua

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Système d'aspiration et nettoyage

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FC6903/01R1

Compatible avec PowerPro Aqua

Changez-le pour d'excellentes performances sur surfaces fragiles

  • 4 patins en microfibre

  • Compatible avec PowerPro Aqua

  • Remplacer tous les 6 mois

Faciles à installer et à retirer

Faciles à installer et à retirer

Les lingettes en microfibre sont lavables en machine et faciles à installer et à retirer.

Remplacer tous les 6 mois

Remplacer tous les 6 mois

Remplacer tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

Lingettes en microfibre pour éliminer en douceur toutes les saletés et les taches

Le tissu doux en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés. Spécialement conçu pour nettoyer les surfaces fragiles telles que les parquets. Élimine la poussière et les taches efficacement et parfaitement.

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