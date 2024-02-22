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Puissance de 3 000 W
Débit vapeur continu de 80 g/min
Effet pressing Turbo de 240 g
Aucun risque de brûlure
Avec un débit vapeur continu de 80 g/min pour éliminer les faux plis plus rapidement.
Un réglage optimal pour tous les tissus repassables. Sans aucun risque de brûlure. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne la température et sans trier les vêtements.
Le système Quick Calc Release permet d'assurer des performances optimales en éliminant l'accumulation de calcaire ou le tartre.
Récompenses
2.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Mp3k
22/02/2024
Österreich
Acheteur vérifié
Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben
Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍
Avantages
Automatik leichte gleitung schnell
Contre
Keine bemerkt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen
Μαριν
22/09/2025
Ελλάδα
Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
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ULVER111
26/04/2025
Ελλάδα
Χάλια Μαύρα
Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο
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