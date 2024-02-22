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Série 8000 AzurFer vapeur

DST8030/70

2.3
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Des résultats parfaits en une seule fois
Repassage puissant avec le nouveau fer Philips Azur série 8000. La fonction Turbo de 240 g vous permet désormais d'éliminer les faux plis les plus tenaces en un seul passage. Il est prêt à l'emploi en un rien de temps grâce à une puissance de 3 000 W, tandis que son débit vapeur puissant et continu donne des résultats parfaits.
Voir tous les avantages

La vapeur dotée de la plus grande puissance intelligente

Des résultats parfaits en une seule fois

  • Puissance de 3 000 W

  • Débit vapeur continu de 80 g/min

  • Effet pressing Turbo de 240 g

  • Aucun risque de brûlure

Jusqu'à 80 g/min de débit vapeur puissant et continu

Jusqu'à 80 g/min de débit vapeur puissant et continu

Avec un débit vapeur continu de 80 g/min pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Un seul réglage de température optimal, sans aucun risque de brûlure

Un seul réglage de température optimal, sans aucun risque de brûlure

Un réglage optimal pour tous les tissus repassables. Sans aucun risque de brûlure. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera jamais de tissus repassables. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne la température et sans trier les vêtements.

Système anticalcaire Quick Calc Release pour des performances durables

Système anticalcaire Quick Calc Release pour des performances durables

Le système Quick Calc Release permet d'assurer des performances optimales en éliminant l'accumulation de calcaire ou le tartre.

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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2.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2

22/02/2024

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Beste Buegeleisen das wir je gehabt haben

Leicht zu bedienen Sensoren machen Einstellungen automatisch und es gleitet sehr leicht an allen Textilien die wir bügeln….. Können wir nur empfehlen 👍

Avantages

Automatik leichte gleitung schnell

Contre

Keine bemerkt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Dampfbügeleisen

22/09/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ κακό σιδερο. Δεν σιδερώνει ούτε απλό t-shirt, απλά πατάει τα τσαλακωματα. Θέλει μισό γέμισμα νερού για κάθε ρούχο..το καλώδιο τεράστιο. Μπλεχτηκε στα πόδια μου και για να μην καώ το άφησα να πέσει κάτω. Ίδια κακή απόδοση με πριν πέσει..

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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26/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Χάλια Μαύρα

Το σίδερο χάλασε σε 18 μήνες. Αλλαγή πλακέτας σύμφωνα με επίσημο αντιπρόσωπο η οποία καλύπτεται από την εγγύηση. 1 μήνα τώρα περιμένω το ανταλλακτικό από Ολλανδία. 2 μήνες τώρα χωρίς σίδερο. Χάλια Μαύρα

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8030/70 Ατμοσίδερο

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