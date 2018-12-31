ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée
  • Vapeur puissante assurée

Série 7000Fer à vapeur HV violet foncé magique

DST7061/30

Vapeur puissante assurée
Semelle SteamGlide Elite exclusive avec résistance accrue aux rayures et système anticalcaire Quick Calc Release pour des performances durables.
Voir tous les avantages

Semelle SteamGlide Elite, glisse et durabilité optimales

Vapeur puissante assurée

  • Débit de vapeur continu 55 g/min

  • 3 000 W

  • Semelle SteamGlide Elite

  • Effet pressing 250 g

  • Arrêt automatique

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

SteamGlide Elite : une glisse et une résistance aux rayures inégalées

La SteamGlide Elite de Philips est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.

Fonction Quick Calc Release

Fonction Quick Calc Release

Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.