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DST7051/30
Débit vapeur continu de 50 g/min
Effet pressing de 250 g
Semelle SteamGlide Elite
Arrêt automatique
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
La SteamGlide Elite de Philips est la meilleure de nos semelles. Elle offre une glisse et une résistance aux rayures inégalées.
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable.
Notation globale