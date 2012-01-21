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Arrêté
Découvrez l’authenticité
La station d'accueil Philips DS9000/12 vous donne accès à toutes vos musiques préférées. Fabriquée avec des matériaux de qualité supérieure et du bois naturel, elle diffuse un son fidèle depuis votre iPod/iPhone/iPad, offrant une expérience audio fidèle à l'original.
pour iPod/iPhone/iPad
Le filtre passif vous permet d'entendre clairement chaque note, pour une musique incroyablement pure, naturelle et intégrale. Grâce à une conception complexe, chaque élément du spectre audible des fréquences est séparé et transmis au haut-parleur approprié. Les signaux excédant la réponse en fréquences d'un haut-parleur ne sont jamais transmis. Ceci permet d'améliorer sensiblement la qualité sonore et de réduire considérablement le niveau de distorsion. Associé à des éléments électroniques de qualité supérieure, le filtre passif assure un son cohérent, sans compromis et fidèle à l'original.
La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.
La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.
4.5
sur 6
22
Avis
95%
recommandent ce produit
Raphseg
21/01/2012
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9000 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS9000 Station d'accueil
gregh06
16/10/2011
France
produit excellent
excellent rapport qualité prix simplicité d'utilisation ne nécessite aucune installation qualités du son au rendez vous
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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DIMPARIS
16/10/2011
France
produit excellent
excellent rapport qualité prix simplicité d'utilisation ne nécessite aucune installation qualités du son au rendez vous
Oui, je recommande ce produit
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