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Arrêté

Station d'accueil

DS8500/12

4.1

| (20) Avis | 80% recommandent ce produit

Style et qualité sonore exceptionnels

La station d'accueil Philips, tendance et élégante, diffuse la musique de votre iPhone/iPod avec un son exceptionnel grâce à la technologie PureDigital. Bénéficiez d'un contrôle avancé grâce au détecteur de proximité et à la télécommande intuitive qui viennent s'ajouter à la conception et à la finition de l'enceinte.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Style et qualité sonore exceptionnels

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Un volume acoustique optimal pour correspondre aux exigences des haut-parleurs

La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses. Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.

Forme incurvée sensuelle pour l'élégance et un son précis

Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

20

Avis

80%

recommandent ce produit

2

16/10/2011

France

France

Je suis heureux et fière de l'utiliser

J'en suis content. Mon seul suggestion d'amélioration serait que le dock n'est pas facilement portable. Il n'y a pas de poignée pour l'enlever et le déplacer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS8500 Station d'accueil

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16/10/2011

France

France

très bon produit

super son pour un si petit appareil excellent achat

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16/10/2011

France

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Design sobre - son époustouflant

Un design sobre qui permet à l'appareil de s'intégrer parfaitement quel que soit le style de mobilier. (Seul bémol - la possière s'y dépose et s'y "colle" un peu trop facilement et l'emsemble est difficile à nettoyer) Le son est tout simplement époustouflant pour un appareil si petit - j'écoute de la variété française et internationale mais sûrtout de la musique classique.

Oui, je recommande ce produit

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