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Arrêté
Conçue pour voyager partout avec vous
Compact et portable, ce lecteur Philips DS7550/12 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Conçu pour les déplacements, il est équipé d'une batterie rechargeable à autonomie longue durée et dispose d'une finition en aluminium solide et d'un étui de transport.
pour iPod/iPhone
Batterie rechargeable
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.
4.3
sur 6
34
Avis
91%
recommandent ce produit
Djerime59
15/07/2012
France
Excellent sons
Produit super sauf le faîte qu il faut aller dans l application Philips de l iPhone pour arrêter la charge !! Ça serai bien si ça serai dans l autre sens pour garder l autonomie du dock Je recommande super sons très claire même à haute puissance
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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Boudouman
20/10/2011
France
L'exellence en nomade !
J'ai enfin trouvé la base iPhone dont je rêvais ! Son fonctionnement sur batterie me permet de pouvoir écouter ma musique n'importe où. Il me suit dans tous mes déplacements (que ce soit chez ou en dehors). De plus il recharge mon iPhone, et on peut via une appli voir le niveau de charge de sa batterie et on a la possibilité de faire différent réglage et accès à plusieurs fonction sur l'iPhone. Côté son : bluffant ! Le son est profond et les basses ne sont pas en reste. Bref je recommande cette base !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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wilrep2000
16/10/2011
France
Petit mais costaud
Petite station d'acceuil aux grandes performance et au look sympa, très simple d'utilisation et bien équipé avec sa housse de qualité. L'application "fidelio" est très simple aussi et très fonctionnelle. Cette application n'est pas tombée dans l'oublie, car il y a eu des mises a jour a télécharger depuis "l'app store" de lIphone.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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