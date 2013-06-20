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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Avis | 94% recommandent ce produit

Conçu pour vous accompagner

Compacte et très facile à transporter, cette enceinte DS7530/12 vous surprendra par sa qualité sonore. Nomade par nature, elle diffuse le son de votre iPod/iPhone avec une incroyable puissance, et sa fonction de streaming Bluetooth la rend incroyablement pratique.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Conçu pour vous accompagner

  • pour iPod/iPhone

  • Alimentation batterie ou secteur

Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

16

Avis

94%

recommandent ce produit

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

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Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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