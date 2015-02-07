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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Que ce soit sur un meuble ou ailleurs, cette élégante station d'accueil diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Elle permet une diffusion sans fil de votre musique via Bluetooth®, ainsi que la synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec votre PC.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • pour iPod/iPhone/iPad

Diffusion Bluetooth sans fil de la musique de votre iPod, iPhone ou iPad

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à d'autres périphériques Bluetooth afin que vous puissiez écouter, facilement et en tout temps, sur votre système audio de Philips la musique stockée sur votre iPod, iPhone ou iPad.

Puissance de sortie totale de 20 W eff.

Puissance de sortie totale de 20 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires

Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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