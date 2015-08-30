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Arrêté
Le son adapté à votre environnement, sans fil
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning. La station d'accueil DS3480 diffuse un son limpide pendant qu'elle charge. Avec un streaming Bluetooth et une batterie rechargeable, vous pouvez écouter votre musique n'importe où, sans fil.
Connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Avec une technologie avancée de traitement du son numérique, deux haut-parleurs actifs et un port de basses, cette station d'accueil remplit votre pièce d'un son naturel et limpide, avec des basses puissantes et profondes.
4.6
sur 6
11
Avis
91%
recommandent ce produit
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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boubou77
11/08/2013
België
Acheteur vérifié
nice looking device, easy to use, good sound
Nice design Perfect compatibility with iphone5 Good sound but no magic there.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 docking-luidspreker met Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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coinr
19/04/2014
Deutschland
Nicht nur für die Ohren ein Gedicht, sondern auch für die Augen!
Ich verwende die Docking Station in Verbindung mit dem Iphone 5 seit Weihnachten 2013. Die Soundqualität hat mich bis jetzt überzeugt, für dieses kleine Ding ist es ein Top Sound. Wer auch mal gerne lauter hört die Qualität lässt auch dort nicht nach und es taucht auch kein komisches Rauschen auf. Die Soundqualität ist über das Dock genauso gut wie über Bluetooth. Das Iphone verbindet sich schnell mit der Anlage. Die Bedinung ist sehr simpel, es gibt zwei Knöpfe und eine Anzeige. Die zwei Knöpfe sind + und - für die Lautstärke und leuchten orange und die Anzeige ist ein Bluetoothsymbol das blau leuchtet wenn eine Bluetoothverbindung vorhanden ist. Wenn keine Bluetoothverbindung vorhanden ist und das Gerät eine Verbindung sucht blinkt die Anzeige blau. Der Takt passt oft zur Musik dann sieht das bei dunklem Zimmer dank der leuchtstarken LED sehr gut aus, stört aber keinesfalls, wer nicht darauf achtet der bemerkt das Licht auch nicht. Das Design ist ein Augenschmauß! Ich finde die Form sehr gelungen aber dennoch bleibt die Dockingstation schlicht und erfüllt ihren Zweck als Musikabspielgerät das einfach TOP aussieht.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3480 Dockingstation mit Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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