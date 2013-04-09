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Arrêté
DS3205/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS3205 diffuse la musique de votre iPod/iPhone avec un son limpide. Vous avez le choix entre un fonctionnement sur secteur ou batterie, pour une liberté totale.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
10 W, fonctionnement piles ou secteur
3.1
sur 6
25
Avis
Camjuke
09/04/2013
België
L'Excellence du son Philips
- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat
Oui, je recommande ce produit
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BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2026-05-01
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Date d'utilisation 2026-05-01
KATPAT35
27/04/2013
France
Très bon son et compact
Cette base est parfaite pour une utilisation normale et jouit d'un son très bien restitué. Au départ acheté comme base de recharge pour mon I phone 5 sans avoir à enlever sa coque de protection et finalement très bonne restitution sonore et facilement transportable pour une petite ambiance en pic-nic ou même à la plage. Comme réveil, ce n'est pas son rôle donc pas de déception à avoir en ce qui me concerne. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'être réveillé par 10 watts de puissance!
Oui, je recommande ce produit
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