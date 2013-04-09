ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Station d'accueil

DS3205/12

3.1

| (25) Avis

Le son adapté à votre environnement

Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS3205 diffuse la musique de votre iPod/iPhone avec un son limpide. Vous avez le choix entre un fonctionnement sur secteur ou batterie, pour une liberté totale.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

  • avec connecteur Lightning

  • pour iPod/iPhone

  • 10 W, fonctionnement piles ou secteur

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

Ultracompact pour tous les styles de vie

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

25

Avis

09/04/2013

België

België

L'Excellence du son Philips

- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

Date d'utilisation 2026-05-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

Date d'utilisation 2026-05-01

27/04/2013

France

France

Très bon son et compact

Cette base est parfaite pour une utilisation normale et jouit d'un son très bien restitué. Au départ acheté comme base de recharge pour mon I phone 5 sans avoir à enlever sa coque de protection et finalement très bonne restitution sonore et facilement transportable pour une petite ambiance en pic-nic ou même à la plage. Comme réveil, ce n'est pas son rôle donc pas de déception à avoir en ce qui me concerne. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'être réveillé par 10 watts de puissance!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3205 Station d'accueil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.