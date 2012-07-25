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Arrêté
Faites de votre espace une pièce pleine de musique et de style
Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette station d'accueil Philips DS3020/12 diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.
pour iPod/iPhone
Alimentation batterie ou secteur
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
44
Avis
93%
recommandent ce produit
gitan21
25/07/2012
France
tres bon produit avec tres bon son d'ambiance
produit tres bien le son degager est superb produit fortement conseiller seul defaut il ny a pas de telecomande se qui serai bien util quelque fois
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3020 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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utilisateur1
07/01/2012
France
un bonne achat simple et pratique
ceci est un produit de bonne qualité, un son pur et puissant. même à bas volume les basses sont très performante et les 2 modes d'alimentation (piles et secteur) sont utiles. je n'est juste pas réussi a utiliser l'application folio+.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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xlc59
15/11/2011
France
Trés bon produit
Trés bon son par rapport à l'encombrement du produit.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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