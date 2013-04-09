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Arrêté
DS1155/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPods grâce au connecteur Lightning, la station d'accueil DS1155 produit non seulement un son ample et puissant, mais sert également d'horloge et de veilleuse, ce qui la rend idéale sur votre table de nuit.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
6 W
Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.
3.4
sur 6
34
Avis
GrosKiwii
09/04/2013
France
Excellent produit !
Design parfait, son excellent ! Produit que je recommande absolument !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1155 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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Marc95
19/04/2014
Deutschland
Edles Design
Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Cet avis concerne le produit DS1155 Dockingstation
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