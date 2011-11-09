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Arrêté

Station d'accueil

DS1100/12

3.4

| (63) Avis

L'obsession du son

Profitez d'un son riche et puissant grâce à cette station d'accueil compacte Philips DS1100/12 qui se synchronise automatiquement avec le réglage de l'horloge de votre iPhone/iPod. Vous bénéficiez d'une veilleuse réglable et vous pouvez également utiliser le port USB pour charger un autre appareil portable.

Voir tous les avantages

Faites de votre chambre une pièce pleine de musique et de style

L'obsession du son

Son omnidirectionnel, précis, qui se propage dans tout l'espace de votre chambre

Haut-parleurs en néodyme pour une qualité sonore pure et équilibrée

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

63

Avis

09/11/2011

France

France

Très beau et très bon son

Bonne qualité d'écoute et design très moderne. L'utilisation est ultra simple et en plus on peut le déplacer dans toutes les pièces très facilement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1100 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1100 Station d'accueil

25/10/2011

France

France

de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS1100 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

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25/10/2011

France

France

de bonnes petites enceintes portable abordables

Ce que je cherchais : rechargé mon ipod, remplacer ma radio fm, et écouter de la musique avec mon ipod hors de chez moi, donc loin de ma chaine hifi. Il me permet de faire tout cela. La qualité sonore est correcte. Fidelio est sympa mais ne se substitue pas aux fonctions existantes comme la meteo.

Oui, je recommande ce produit

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