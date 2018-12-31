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Chargeur sans fil Qi

DLP9230NW/00

Chargeur sans fil 3 en 1

Profitez d'une charge sans fil pour votre smartphone, votre montre et vos AirPods tout à la fois, grâce à ce chargeur rapide. Puissance maximale de 15 W pour réduire le temps de charge. 2,5 W et 5 W pour votre montre et vos AirPods, respectivement.

Voir tous les avantages

Charge rapide

Chargeur sans fil 3 en 1

  • 15 W

  • Charge rapide

  • Charge sans fil Qi

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

Design antidérapant

Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.

Charge rapide sans fil 15 W

Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.

Spécificités Techniques

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  1. La vitesse de charge dépend des conditions de charge, et notamment de l'appareil connecté et de l'adaptateur secteur.