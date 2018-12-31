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Arrêté
DLP8752NC/00
De la musique et de l'énergie en déplacement
De la musique et de l'énergie en déplacement. Ce chargeur autonome de 5 000 mAh est associé à une enceinte Bluetooth®. Prenez-le avec vous pour une fête réussie !
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.
Notation globale