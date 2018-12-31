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Arrêté
DLP7721N/00
Chargeur autonome fin et puissant
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Grâce à ses 2 ports USB, il est possible de recharger 2 appareils simultanément. Ses 20 000 mAh vous permettent de recharger entièrement votre téléphone ou votre tablette à plusieurs reprises.
20 000 mAh
Double USB
Batterie Li-polymère
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Le voyant LED discret émet une douce lumière pour vous permettre de vérifier d'un coup d'œil que l'appareil est sous tension.
Notation globale