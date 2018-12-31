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Batterie externe USB

DLP7717NB/00

Chargeur autonome fin et puissant

Batterie Li-polymère d'une grande capacité de 10 000 mAh. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.

Voir tous les avantages

2 sorties USB : 1 A / 2,1 A

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • 2 ports de charge USB

Écran LCD indiquant le niveau de charge

Écran LCD indiquant le niveau de charge

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité

2 ports USB pour charger 2 appareils simultanément

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