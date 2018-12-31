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DLP7717NB/00
Chargeur autonome fin et puissant
Batterie Li-polymère d'une grande capacité de 10 000 mAh. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.
10 000 mAh
2 ports de charge USB
Écran LCD indiquant le niveau de charge
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
Notation globale