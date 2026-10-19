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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP6100WT/11

Ultra-fin, grande capacité

Oubliez les problèmes d'autonomie : le chargeur autonome est fin mais doté d'une grande capacité, afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre iPhone plus de 3 fois. La batterie Li polymère et la technologie de protection intelligente offrent des fonctions de sécurité qui vous protègent, vous et vos appareils.

Voir tous les avantages

Câble Lightning intégré et 1 port USB supplémentaire

Ultra-fin, grande capacité

  • Universel

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Voyant d'alimentation

La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 237.8 kB
  • 21 July 2026

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