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Arrêté
DLP6100WT/11
Ultra-fin, grande capacité
Oubliez les problèmes d'autonomie : le chargeur autonome est fin mais doté d'une grande capacité, afin de vous fournir l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre iPhone plus de 3 fois. La batterie Li polymère et la technologie de protection intelligente offrent des fonctions de sécurité qui vous protègent, vous et vos appareils.
Universel
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.