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Arrêté
DLP6066WT/11
Fin et esthétique
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger entièrement votre appareil plusieurs fois. Le port USB supplémentaire vous permet de recharger 2 appareils à la fois.
Universel
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
La douce lueur du voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.