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Arrêté
DLP6060WT/11
Chargez votre smartphone lors de vos déplacements
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger 2 smartphones à la fois. Avec voyant lumineux indiquant l'état de charge.
Universel
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.
Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.