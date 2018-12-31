Récepteur Bluetooth® avec Aux 3,5 mm

Connectez votre téléphone portable au système audio de votre voiture grâce à ce dispositif Bluetooth®. Compatible avec les fonctions de lecture de musique et de prise d'appel téléphonique. Une connexion stable avec un son limpide. Connexion Bluetooth® version 5.0. Fiche de sortie 3,5 mm.