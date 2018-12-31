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Arrêté
DLP2720/00
Chargeur portable mince et puissant
Grande capacité de 20 000 mAh avec batterie Li-polymère sécuritaire. Plus de soucis lorsque votre téléphone n’a plus de batterie. Le USB-C maximise la puissance de chargement du chargeur portable.
20 000 mAh
2 ports de recharge USB
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale