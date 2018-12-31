Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
DLP2710/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Le port USB-C optimise la puissance de charge de votre batterie externe.
10 000 mAh
2 ports de charge USB
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale