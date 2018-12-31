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Arrêté
DLP2610T/00
Chargeur USB de voyage
La fonctionnalité de charge rapide qu'il vous faut. Chargeur secteur avec 2 prises USB : sortie de 1 A + 2,1 A et 15,5 W.
Kit chargeur
Double USB
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale