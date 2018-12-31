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DLP1930CW/00
Batterie externe puissante
Oubliez les problèmes d'autonomie : rechargez votre appareil grâce à une grande capacité de 30 000 mAh. 3 ports USB (USB-A et USB-C). Charge rapide grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.
30 000 mAh
Ports de charge USB-A et USB-C
QC 3.0 et PD
Blanc
Écran LCD indiquant le niveau de charge
La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.
Protection intelligente contre la surchauffe, la surtension et la surintensité
Notation globale